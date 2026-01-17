TS – Krstovic e l’esordio di Raspadori non bastano

Nell’anticipo della 21ª giornata di Serie A, Pisa e Atalanta si sono affrontate in un match terminato con un pareggio 1-1. La partita ha visto l’esordio di Raspadori e le prestazioni di TS – Krstovic, ma queste non sono state sufficienti a determinare un risultato favorevole per entrambe le squadre. Di seguito i dettagli e le analisi dell’incontro.

PISA – Pisa e Atalanta hanno pareggiato 1-1, nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A. Un risultato che serve a poco per entrambe le squadre: la Dea sale a quota 32 punti ancora lontana dalla zona Champions, il Pisa con 14 è penultimo davanti al Verona. La cronaca. Primi 45 minuti avvincenti all'Arena Garibaldi, con un ottimo Pisa che mette in seria difficoltà l'Atalanta, che non è ancora riuscita a calciare verso la porta difesa da Scuffet. Toscani vicini al vantaggio in un paio di occasioni con Tourè e Meister. Nella ripresa è ancora la squadra di Gilardino a rendersi pericolosa per prima con un colpo di testa di Moreo, ma un attento Carnesecchi sventa in tuffo.

