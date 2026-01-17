Recenti sviluppi geopolitici vedono Donald Trump minacciare tariffe commerciali contro chi ostacola le sue politiche, mentre i danesi invitano i Marines a Nuuk. Nel frattempo, l’esercitazione Artic Endurance coinvolge 31 militari di Germania, Francia e Svezia, evidenziando l’attenzione internazionale sulla regione artica e le sue strategie di sicurezza.

Si chiama Artic Endurance l’esercitazione che fa il solletico agli americani: per ora vi partecipano 13 tedeschi, 15 francesi e tre svedesi. L’Italia ne rimane fuori: fa bene, alla faccia degli appelli di Romano Prodi e della «Stampa». Si chiama Arctic Endurance, Resistenza artica, ma diventa «Farsa artica». Si tratta dell’esercitazione svolta in Groenlandia in questi giorni. Dura solo tre giorni e per ora vi partecipano 31 soldati: 13 tedeschi, 15 francesi e tre svedesi. Anzi, da lunedì addirittura arriverà pure «un ufficiale dal Belgio», come ha annunciato il vicepremier, Maxime Prévot. Tutti insieme dimostreranno agli orsi polari che avrebbero la necessaria prontezza contro una qualsiasi minaccia di annessione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump minaccia dazi a chi lo ostacola. E i danesi invitano i Marines a Nuuk

