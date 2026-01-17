Trump invita i leader mondiali nel Board per Gaza ora gli Usa sognano una Onu parallela Il siluro di Netanyahu al governo tecnico palestinese

Donald Trump ha invitato i leader mondiali a partecipare al Board of Peace per Gaza, ponendo le basi per una possibile iniziativa parallela all'ONU. Nel testo, l'ex presidente sottolinea l'importanza di agire concretamente, invitando a trasformare le intenzioni in realtà. Contestualmente, Netanyahu ha rivolto critiche al governo tecnico palestinese, evidenziando le tensioni in corso nella regione.

«È il momento di trasformare i sogni in realtà ». È uno dei passaggi della lettera di invito al Board of Peace, firmata da Donald Trump, indirizzata ai leader che ne faranno parte. Le convocazioni sono state spedite due giorni fa e la composizione dell’organismo che, nelle intenzioni di Washington dovrebbe rappresentare un «nuovo e audace approccio» alla risoluzione dei conflitti globali, a partire dal Medio Oriente, è stata selezionata personalmente da Trump, che ne assumerà la presidenza. La missiva è stata resa pubblica su X dal presidente argentino Javier Milei. «È un grande onore aver ricevuto l’invito», ha commentato Milei, confermando la disponibilità dell’Argentina a partecipare come Stato membro fondatore. 🔗 Leggi su Open.online

