Trump impone nuovi dazi all’Europa per strappare la Groenlandia l’ira di Macron e Starmer L’Ue prepara la vendetta | ecco cosa può succedere

Recenti tensioni tra gli Stati Uniti e l’Europa si sono accentuate con l’annuncio di nuovi dazi da parte di Donald Trump, nel tentativo di acquisire la Groenlandia. Questa decisione ha provocato reazioni di sdegno, in particolare da parte di Macron e Starmer. L’Unione Europea si sta preparando a rispondere, valutando le possibili conseguenze di questa escalation commerciale e politica. Di seguito, analizziamo gli sviluppi e le implicazioni di questa situazione.

Donald Trump va su tutte le furie contro l’Europa per il braccio di ferro sulla Groenlandia e annuncia nuovi dazi su alcuni Paesi europei, fra i quali non c’è l’Italia. Su Truth, il presidente statunitense comunica che dal 1° febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. E le cose peggioreranno, avverte Trump. «Dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25% », afferma il leader Usa sottolineando che i dazi si pagheranno «fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale» della gigantesca isola. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump prepara la "vendetta" contro Mamdani: ecco cosa può fare contro New York Leggi anche: Trump: dazi agli 8 Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia. La Ue: risponderemo. Macron: «Le minacce sono inaccettabili» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Usa, Trump impone dazi del 25% sulle importazioni di chip avanzati per il calcolo; Trump impone sanzioni sul commercio con l'Iran per mettere pressione al regime: si aggrava il bilancio delle proteste; Trump: “Dazi del 25% sulle merci di tutti i Paesi che commerciano con l’Iran”; Trump impone dazi del 25% sui chip IA ad alte prestazioni. Trump ha annunciato nuovi dazi contro i paesi europei che hanno inviato soldati in Groenlandia - Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, con un post sul social network Truth, che verranno imposti nuovi dazi agli otto paesi europei che hanno mandato soldati in ... ilpost.it

