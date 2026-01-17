Trump | Dazi all' Ue per la Groenlandia Italia esclusa

La recente dichiarazione di Donald Trump riguardo a possibili dazi sull’Europa, in relazione alla Groenlandia, riaccende l’attenzione sulla disputa geopolitica intorno all’isola artica. L’Italia, infatti, non risulta coinvolta in questa proposta. La questione evidenzia le tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea, con implicazioni che potrebbero influenzare gli equilibri diplomatici e commerciali a livello internazionale.

La Groenlandia torna al centro dello scontro geopolitico tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump rilancia le sue mire sull’isola artica annunciando nuovi dazi contro diversi Paesi europei, collegandoli esplicitamente all’obiettivo di un accordo per l’acquisto del territorio. La mossa provoca proteste di piazza in Danimarca e riaccende il dibattito tra gli alleati. L’Italia resta esclusa dalle tariffe, mentre Giorgia Meloni invita a leggere le dichiarazioni di Trump come una pressione politica su un’area sempre più strategica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

