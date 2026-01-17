Trump annuncia il comitato esecutivo del Board of Peace per Gaza | ecco tutti i nomi

Gli Stati Uniti hanno comunicato la creazione del comitato esecutivo del Board of Peace per Gaza, un passo importante nel tentativo di favorire la stabilizzazione e la ricostruzione nella regione. L’annuncio include i nomi dei membri che guideranno gli sforzi per promuovere la pace e la sicurezza nell’area, segnando un momento significativo nel percorso verso una soluzione duratura del conflitto.

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo passaggio chiave nel tentativo di porre fine al conflitto di Gaza e avviare una fase di stabilizzazione e ricostruzione. Il presidente Donald Trump in un comunicato ha salutato la creazione del National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), definendolo un pilastro della seconda fase del suo Piano Globale per Gaza. Alla guida del nuovo organismo è stato nominato Ali Sha'ath, figura tecnocratica con una lunga esperienza nella pubblica amministrazione e nello sviluppo economico. Il suo mandato comprenderà il ripristino dei servizi pubblici essenziali, la ricostruzione delle istituzioni civili e la stabilizzazione della vita quotidiana, con l'obiettivo di preparare Gaza a una governance autosufficiente nel lungo periodo.

Trump annuncia i nomi del Board of Peace per Gaza, da Tony Blair a Marco Rubio - I componenti sono il segretario di stato Marco Rubio, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga e Robert Gabriel. ansa.it

Trump annuncia il Board of Peace per Gaza: ecco tutti i nomi dei componenti, da Rubio a Blair - Donald Trump ha annunciato la formazione del board esecutivo per rendere «operativa la visione del Board of Peace» per Gaza. corriere.it

#TG2000 - La notizia di un colloquio tra il presidente russo Putin e il premier israeliano Netanyahu per favorire la de-escalation nell’area. Intanto per il Medio Oriente Trump annuncia la formazione del consiglio per la pace di Gaza che apre alla seconda fase - facebook.com facebook

Gaza, si passa alla Fase 2. Il Presidente Trump annuncia la composizione del "Consiglio di Pace" da lui presieduto. I nomi dei membri ancora non si conoscono, mentre saranno 15 personalità palestinesi a far parte del comitato nazionale per l'amministrazion x.com

