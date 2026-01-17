Trovato un cadavere avvolto dal fuoco a Carbonia la vittima è stata identificata

Nella notte, nel parco Rosmarino di Carbonia, sono stati rinvenuti un cadavere avvolto dal fuoco. Le forze dell'ordine, carabinieri e investigatori, hanno avviato le indagini per identificare la vittima e chiarire le circostanze dell’accaduto. La scoperta ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità lavorano per fornire aggiornamenti sull’evento.

Durante la notte, i carabinieri della Compagnia di Carbonia e il Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti nel parco Rosmarino di Carbonia in seguito al rinvenimento di un corpo senza vita. La scoperta ha immediatamente fatto scattare le procedure di sicurezza e l'avvio degli accertamenti sul posto. La vittima è stata identificata: si tratta di un uomo di 53 anni, residente a Carbonia, disoccupato e già conosciuto alle forze dell'ordine. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze personali o sui possibili collegamenti con l'accaduto.

