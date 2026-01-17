Trovato lo stipendio per Emiliano | Puglia sbloccata

Emiliano ha ottenuto lo stipendio e la Puglia si sblocca, dopo una lunga attesa. L’ex governatore, ancora magistrato in aspettativa, non intende riprendere il lavoro e chiedeva un ruolo in giunta, richiesta rifiutata da Antonio Decaro. La situazione riflette le tensioni politiche e le dinamiche interne alla regione, evidenziando le sfide legate alla gestione delle risorse e delle figure di spicco.

L’ex governatore da 20 anni è in politica ed è ancora magistrato in aspettativa. Però non vuole tornare a lavorare e pretendeva un posto in giunta che Antonio Decaro gli nega. Farà il consulente. A 11.000 euro al mese. Esultate popoli: Michele Emiliano ha trovato una poltrona. Non è proprio quella che desiderava, gli amici lo descrivono come «furibondo e ferito», nemmeno un vassoio di cozze pelose per festeggiare. Però, ecco, l’ex governatore potrà consolarsi con uno stipendio di tutto rispetto: 130.000 euro l’anno, oltre 10.000 euro al mese, per fare il consigliere giuridico del nuovo presidente della Puglia, Antonio Decaro. 🔗 Leggi su Laverita.info

