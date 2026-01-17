A Monza è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna in un edificio abbandonato di via Galvani, vicino all’ex sede Enel. La scoperta è stata fatta recentemente, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La zona è stata posta sotto controllo mentre si attendono eventuali sviluppi sulla vicenda.

Il cadavere di una donna è stato ritrovato a Monza, poggiato su di un materasso nei pressi della sede (abbandonata da anni) dell’ex Enel in via Galvani. La vittima aveva 31 anni ed era una cittadina ucraina senza fissa dimora, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio. A scoprire il corpo un passante, l’8 gennaio scorso. Il personale paramedico, dopo la segnalazione del ritrovamento, è intervenuto, inviato dall’ Agenzia Emergenza Urgenza insieme a una pattuglia della polizia. A nulla però sono servite le cure prestate dai medici, che hanno constatato la morte della 31enne. Sul viso della donna, rannicchiata sul materasso in un giaciglio di fortuna, sono state ritrovate alcune ferite e alcuni segni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato di Monza

