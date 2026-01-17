Trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato di Monza
A Monza è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna in un edificio abbandonato di via Galvani, vicino all’ex sede Enel. La scoperta è stata fatta recentemente, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La zona è stata posta sotto controllo mentre si attendono eventuali sviluppi sulla vicenda.
Il cadavere di una donna è stato ritrovato a Monza, poggiato su di un materasso nei pressi della sede (abbandonata da anni) dell’ex Enel in via Galvani. La vittima aveva 31 anni ed era una cittadina ucraina senza fissa dimora, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio. A scoprire il corpo un passante, l’8 gennaio scorso. Il personale paramedico, dopo la segnalazione del ritrovamento, è intervenuto, inviato dall’ Agenzia Emergenza Urgenza insieme a una pattuglia della polizia. A nulla però sono servite le cure prestate dai medici, che hanno constatato la morte della 31enne. Sul viso della donna, rannicchiata sul materasso in un giaciglio di fortuna, sono state ritrovate alcune ferite e alcuni segni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Monza, trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato
Leggi anche: Trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato a Monza: indagini in corso
Trovato un cadavere con una ferita in testa vicino ad un ponte: indagini in corso; Donna trovata morta in una roulotte, le indagini proseguono; Martina Franca, identificata la donna trovata morta in un pozzo: in casa aveva lasciato una lettera; Donna trovata morta nel letto dal figlio a Maiolati Spontini, era appena diventata nonna: lividi sul corpo.
Trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato a Monza: indagini in corso - Il cadavere di una donna è stato trovato l'8 gennaio scorso in un edificio abbandonato a Monza: la polizia sta indagando, coordinata dalla Procura, per ... fanpage.it
Entra in uno stabile abbandonato e trova il cadavere di una donna - Il corpo sarebbe quella di una senza fissa dimora ucraina: sul suo volto sarebbero trovate delle ferite compatibili con dei morsi di animali ... today.it
Monza, trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato - Sono in corso approfondite indagini per chiarire le cause della morte di una donna trovata senza vita in un edificio abbandonato a Monza. msn.com
Il cadavere di una donna è stato trovato l’8 gennaio scorso in un edificio abbandonato a Monza La polizia sta indagando, coordinata dalla Procura, per comprendere le cause della morte - facebook.com facebook
Carbonia, trovato un cadavere avvolto dal fuoco x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.