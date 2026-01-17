Trovata morta 79enne sparita a Brescia

È stata trovata senza vita Renata Zanola, 79 anni, scomparsa a Brescia tra il 14 e il 15 gennaio. La donna è stata rinvenuta questa mattina in un canale vicino alla sua abitazione. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause del decesso.

Brescia, trovata senza vita l’anziana scomparsa a Sanpolino - La donna 79enne, affetta da Alzheimer, trovata morta in un canale vicino alla sua abitazione, nei pressi del centro sportivo Michelangelo. quibrescia.it

San Polo, trovata morta nel canale l’anziana scomparsa

San Polo | Trovata morta dentro un canale l’anziana scomparsa Si sono concluse con un esito tragico le ricerche di Renata Zanola, 79 anni, scomparsa giovedì sera dalla sua abitazione a San Polo. Il corpo della donna è stato rinvenuto in un canale, nelle vici - facebook.com facebook

Trovata morta dentro un canale a San Polo l’anziana scomparsa x.com

