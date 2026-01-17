Trovata! È lei! Fine delle ricerche l’annuncio appena diffuso

La comunità di Brescia annuncia con tristezza la fine delle ricerche di Renata Zanola, 79 anni, scomparsa lo scorso giovedì. Dopo giorni di attesa, è stata trovata senza vita, ponendo fine a un disperato tentativo di rintracciarla. Questa notizia ha profondamente colpito familiari, amici e tutta la città, che si sono unite nel rispetto e nel cordoglio.

La comunità di Brescia si sveglia con una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Renata Zanola, l'anziana di 79 anni di cui si erano perse le tracce dallo scorso giovedì. Il corpo senza vita della donna, che era affetta da Alzheimer, è stato rinvenuto nella mattinata di oggi all'interno di un canale irriguo, a breve distanza dalla sua residenza e nelle immediate vicinanze del centro sportivo Michelangelo. La scoperta mette fine a giorni di angosciante attesa per i residenti del quartiere, che avevano sperato fino all'ultimo in un esito differente, nonostante le fragili condizioni di salute della signora rendessero ogni ora trascorsa fuori casa un pericolo mortale.

