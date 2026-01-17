Troppo rumore nel campetto dell'oratorio | la parrocchia deve dare 45mila euro ai condomini

Nel campetto dell'oratorio di Santa Teresa del Bambino Gesù a Palermo, i giochi dei bambini sono stati interrotti a causa di un contenzioso finanziario. La parrocchia dovrà versare 45.000 euro ai condomini, situazione che ha generato tensioni e richieste di chiarimenti. L’Arcidiocesi ha comunicato la questione attraverso l’ufficio stampa, evidenziando la necessità di trovare una soluzione condivisa per ripristinare la tranquillità nel quartiere.

I giochi dei bimbi dell’oratorio di Santa Teresa del Bambino Gesù a Palermo si fermano. Il direttore dell'ufficio per le comunicazioni dell'Arcidiocesi a Fanpage.it spiega: "Sentenza crea pericoloso precedente". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

troppo rumore campetto oratorioIl gioco dei bambini fa troppo rumore: condannato l’oratorio di Palermo - Colpo di scena nel lungo contenzioso tra la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù e i condomini vicini: i giudici chiedono un risarcimento di 45mila euro. ilsycomoro.it

