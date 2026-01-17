Troppo rumore nel campetto dell'oratorio | la parrocchia deve dare 45mila euro ai condomini
Nel campetto dell'oratorio di Santa Teresa del Bambino Gesù a Palermo, i giochi dei bambini sono stati interrotti a causa di un contenzioso finanziario. La parrocchia dovrà versare 45.000 euro ai condomini, situazione che ha generato tensioni e richieste di chiarimenti. L’Arcidiocesi ha comunicato la questione attraverso l’ufficio stampa, evidenziando la necessità di trovare una soluzione condivisa per ripristinare la tranquillità nel quartiere.
I giochi dei bimbi dell’oratorio di Santa Teresa del Bambino Gesù a Palermo si fermano. Il direttore dell'ufficio per le comunicazioni dell'Arcidiocesi a Fanpage.it spiega: "Sentenza crea pericoloso precedente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Palermo, i bimbi disturbano giocando: parrocchia deve risarcire di 45mila euro ai condomini
Leggi anche: I bambini disturbano giocando, la parrocchia deve risarcire 45mila ai condomini a Palermo
I bimbi che giocano a pallone in oratorio disturbano i condomini: risarciti con 45 mila euro.
Il gioco dei bambini fa troppo rumore: condannato l’oratorio di Palermo - Colpo di scena nel lungo contenzioso tra la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù e i condomini vicini: i giudici chiedono un risarcimento di 45mila euro. ilsycomoro.it
Il gioco dei bambini fa troppo rumore: condannato l'oratorio di Palermo Colpo di scena nel lungo contenzioso tra la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù e i condomini vicini: i giudici chiedono un risarcimento di 45mila euro L'Arcidiocesi: «Prendiamo x.com
I vicepresidenti: “Pressioni, polemiche, rumore continuo. E troppo spesso l'arbitro e l'AIA diventano il parafulmine di tutto” - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.