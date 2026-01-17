Troppo rumore nel campetto dell'oratorio | la parrocchia deve dare 45mila euro ai condomini

Nel campetto dell'oratorio di Santa Teresa del Bambino Gesù a Palermo, i giochi dei bambini sono stati interrotti a causa di un contenzioso finanziario. La parrocchia dovrà versare 45.000 euro ai condomini, situazione che ha generato tensioni e richieste di chiarimenti. L’Arcidiocesi ha comunicato la questione attraverso l’ufficio stampa, evidenziando la necessità di trovare una soluzione condivisa per ripristinare la tranquillità nel quartiere.

Il gioco dei bambini fa troppo rumore: condannato l'oratorio di Palermo Colpo di scena nel lungo contenzioso tra la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù e i condomini vicini: i giudici chiedono un risarcimento di 45mila euro L'Arcidiocesi: «Prendiamo x.com

