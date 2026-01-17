Trilogia moderna | il sesso le relazioni noi ai raggi x
La trilogia moderna esplora con attenzione e sobrietà temi come il sesso, le relazioni e l’identità, offrendo uno sguardo approfondito sulla realtà contemporanea. Attraverso un’analisi critica e riflessiva, l’opera mette in luce le dinamiche sociali e personali che caratterizzano il nostro tempo. Un percorso che invita alla riflessione, senza eccessi, e che si distingue per l’approccio originale e attento alle sfumature della vita quotidiana.
È riuscito a far cantare in mezzo ai corridoi di un supermarket. Ragionando di nevrosi contemporanee e iperconsumismo. Poi è passato alla famiglia, territorio più frequentato a teatro (decisamente). Dove però la routine domestica veniva osservata da un punto di vista parecchio curioso: il cane. Adesso è il momento di indagare le relazioni. L’amore. Il sesso. Quel che ci pare. Attraverso la varia umanità che si incrocia su una banchina della metropolitana. Questa la cornice di "F*CK. A modern musical love" di Gipo Gurrado, da oggi al primo febbraio al Teatro Fontana. Spettacolo che chiude una trilogia dedicata alla modernità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: I ragazzi fanno davvero meno sesso dei loro nonni? La Gen Z, le relazioni e l’Intelligenza Artificiale
Leggi anche: Giro d’Italia 2026, il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Le stellette di difficoltà
Trilogia moderna: il sesso, le relazioni, noi ai raggi x.
Trilogia moderna: il sesso, le relazioni, noi ai raggi x - È riuscito a far cantare in mezzo ai corridoi di un supermarket. ilgiorno.it
Trilogia di eleganza senza tempo. Dal blu profondo della borsa #MichaelKors che sussurra sofisticatezza, al rosa couture di #ElisabettaFranchi che incarna femminilità moderna, fino al rosso vibrante di #Coccinelle, audace come un gesto di stile. Tre bors - facebook.com facebook
#NiaDaCosta ha conquistato l’attenzione internazionale con #LittleWoods, #Candyman e la moderna #Hedda, presentata alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma e reinterpretazione di #HeddaGabler con #TessaThompson e #NinaHoss A dist x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.