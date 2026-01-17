Trecento giovani? Forse no Forti? Sicuramente si!

Trecento giovani, forse non tutti, ma certamente forti e determinati. La frase di Luigi Mercantini, tratta dalla “Spigolatrice di Sapri”, ricorda l’importanza del coraggio e della passione, valori che ancora oggi ispirano le nuove generazioni. Questa riflessione invita a considerare il ruolo dei giovani nel plasmare il futuro, con forza e convinzione, nel rispetto delle proprie origini e della storia.

“Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti.”. Così scriveva Luigi Mercantini nel 1858, nella Spigolatrice di Sapri. Noi no. Noi non siamo morti. E magari nemmeno più tanto giovani. Ma forti sì. Forti dentro. Forti nel cuore. Forti nella voce. Non sbarchiamo a Sapri, ma a Pesaro, e non con i fucili, bensì con sciarpe, bandiere e una fede che non conosce chilometri. Trecento a sostenere l’Arezzo, chiunque scenda in campo, con una sola pretesa: lottare. Per la loro gioia. Per la nostra. Le tre domande della vigilia Chi giocherà centravanti? Riposa Guccione o Chierico? O magari Ionita? Mawuli? Perché non siete venuti?!?! La partita Bastano 9 minuti. 🔗 Leggi su Lortica.it

