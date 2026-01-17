Trecento giovani, forse non tutti, ma certamente forti e determinati. La frase di Luigi Mercantini, tratta dalla “Spigolatrice di Sapri”, ricorda l’importanza del coraggio e della passione, valori che ancora oggi ispirano le nuove generazioni. Questa riflessione invita a considerare il ruolo dei giovani nel plasmare il futuro, con forza e convinzione, nel rispetto delle proprie origini e della storia.

“Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti.”. Così scriveva Luigi Mercantini nel 1858, nella Spigolatrice di Sapri. Noi no. Noi non siamo morti. E magari nemmeno più tanto giovani. Ma forti sì. Forti dentro. Forti nel cuore. Forti nella voce. Non sbarchiamo a Sapri, ma a Pesaro, e non con i fucili, bensì con sciarpe, bandiere e una fede che non conosce chilometri. Trecento a sostenere l’Arezzo, chiunque scenda in campo, con una sola pretesa: lottare. Per la loro gioia. Per la nostra. Le tre domande della vigilia Chi giocherà centravanti? Riposa Guccione o Chierico? O magari Ionita? Mawuli? Perché non siete venuti?!?! La partita Bastano 9 minuti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Trecento giovani? Forse no, Forti? Sicuramente si!

Leggi anche: Uno dei giovani Trump, crescendo, si è dato alla politica, pensando forse di poter succedere al padre: tempi bui !

Leggi anche: Partito il trofeo ’Città di Ferrara’. Al Poggetto primi Zuffoli e Bonafè. Oltre trecento al via, tanti i giovani

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Hanno scaricato migliaia di predatori nel Mar Baltico! Ma il risultato ha sorpreso tutti!

Sci di fondo: Tricolori Giovani a Falcade Falcade ospita sabato 17 e domenica 18 gennaio la Coppa Italia e i Campionati Italiani Giovani di sci di fondo. In programma sprint e gare su distanza con oltre trecento atleti, anche internazionali, e l’assegnazione dei t - facebook.com facebook