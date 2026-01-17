Trasporti | nuove stazioni Metro C di Roma un milione di visitatori in un mese

Dopo un mese dall’apertura delle nuove stazioni “Colosseo” e “Porta Metronia” sulla Metro C di Roma, i dati di Atac indicano un traffico di un milione di visitatori. Questa cifra evidenzia l’interesse e l’utilizzo crescente delle infrastrutture di trasporto pubblico nella capitale, contribuendo a migliorare la mobilità urbana e a facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori.

Un milione di visitatori in un mese per le nuove stazioni della Metro C di Roma. Questo è quanto emerge dai dati forniti da Atac, l'azienda responsabile del trasporto pubblico nella capitale, i quali sono stati estratti esattamente un mese dopo l'inaugurazione delle due stazioni "Colosseo" e "Porta Metronia". Queste stazioni sono state recensite a livello globale come un capolavoro di architettura, ingegneria e archeologia, e dimostrano "uno straordinario interesse da parte di turisti e residenti romani". In particolare, oltre 420 mila persone hanno effettuato la validazione dei biglietti e degli abbonamenti ai tornelli in ingresso delle due stazioni.

Un milione di visitatori in un mese nelle nuove stazioni della metro C - I dati Atac a un mese dall’inaugurazione: boom di accessi a Colosseo e Porta Metronia. rainews.it

Metro C di Roma, inaugurate le nuove fermate Colosseo e Porta Metronia - Nella mattinata del 16 dicembre 2025 è stato inaugurato il nuovo tratto della Metro C di Roma con due fermate attese da anni: Colosseo e Porta Metronia. gazzetta.it

