Trasferimento di provincia per le GAE | come capire possibilità concreta per il ruolo Pillole di Question Time

Durante il Question Time dell’8 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Roberta Vannini della Uil Scuola Rua, si è affrontata la possibilità concreta di trasferimento di provincia per le Graduatorie ad Esaurimento (GAE). In questa occasione sono stati analizzati i criteri e le procedure per valutare le opportunità di spostamento, offrendo chiarimenti utili ai docenti interessati.

Nel question time dell’8 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini, sindacalista della Uil Scuola Rua, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE). Un focus particolare è stato posto sulla possibilità di trasferire la propria posizione GAE in un’altra provincia. Ha poi aggiunto che, considerando che le GAE sono utilizzate anche per le immissioni in ruolo, “il cambio di provincia può rappresentare una scelta strategica per aumentare le possibilità di assunzione a tempo indeterminato.” 44:14 – Come faccio a sapere se sono in GAE?45:05 – Se mi accorgo che il punteggio in GAE era precedente non corretto perché alcuni servizi risultano non validi, a chi devo rivolgermi?46:21 – Chi è in GPS di prima fascia deve fare questa procedura?48:08 – Le GAE prevedono solo l’aggiornamento del punteggio?49:22 – Chi deve iniziare il secondo ciclo INDIRE può inserire il sostegno con riserva?49:50 – Quanti giorni minimi servono per ottenere due punti di servizio?50:23 – Il servizio di quest’anno come verrà valutato ai fini del punteggio?50:49 – Chi è in GAE in una provincia e vuole trasferirsi in un’altra può farlo?51:30 – Se sono inserito in GAE per infanzia e primaria ma ho caricato il punteggio solo per primaria, vale anche per infanzia?52:18 – Chi è di ruolo ma in anno di prova deve aggiornare la posizione in GAE? 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: GAE, GPS ed elenchi regionali ruolo: quando si potrà presentare domanda. Pillole di Question Time

Leggi anche: Mobilità docenti 2026, aver superato il concorso ordinario dà punteggio. Differenza tra trasferimento e passaggio di ruolo. Pillole di Question Time

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo (GAE) – Trasferimenti interprovinciali; Aggiornamento GAE 2026-2028: pubblicato l’avviso e il decreto sul portale INPA [SCHEDA]; Sono iscritto in GPS, posso presentare domanda per le GAE? Si può essere in GaE in una provincia e GPS in un'altra? RISPOSTE AI QUESITI; GaE 2026-2028: al via l’aggiornamento. Cosa fare (e controllare) in due settimane ‘secche’.

Aggiornamento GaE, chi è già inserito in queste graduatorie e nelle GPS, cosa deve fare? Risponde l’esperta - Ha preso il via l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, le GaE: la compilazione della domanda si fa per via telematica dall’8 al 22 gennaio 2026. tecnicadellascuola.it