Tram il Comune cancella il parcheggio Zucca

Il Comune ha deciso di eliminare il parcheggio Zucca per l’attuazione del progetto della Linea Verde del tram. Secondo Palazzo d’Accursio, questa scelta rientra in una strategia di razionalizzazione dello spazio urbano, volta a favorire il potenziamento del trasporto pubblico e la riqualificazione dell’area. La decisione suscita riflessioni sul futuro della mobilità cittadina e sulla gestione delle risorse di Bologna.

Il progetto della Linea Verde del tram perde un pezzo, ma per Palazzo d’Accursio si tratta di una scelta di "razionalizzazione". La sopraelevazione del parcheggio “Zucca”, accanto all’omonimo parco in Bolognina, inizialmente prevista come tassello della mobilità legata al tram in zona Bolognina, non vedrà la luce. La decisione nasce da una revisione tecnica sui flussi. Secondo l'amministrazione, la funzione di parcheggio scambiatore (lasciare l'auto per salire sui binari) è già ampiamente garantita da altri hub strategici: il parcheggio di Corticella per chi arriva da nord e quello della Fiera per chi proviene dalla tangenziale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Tram Borgo Panigale: pronto il parcheggio di interscambio Leggi anche: Bologna, riapre il parcheggio al cimitero di Borgo Panigale: i posti salgono a 334 dopo il lavori del tram Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Siglato oggi un accordo quadro importante tra il Comune di Padova e Confindustria Veneto Est: un’alleanza concreta per rendere la nostra città più verde, più vivibile e più sostenibile. Grazie a questo accordo, oltre 5.000 imprese associate potranno contribuir - facebook.com facebook

