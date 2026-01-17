tragedia sulla 38 uccisi da auto padrone e cane

Una mattina come tante altre, una passeggiata tranquilla lungo la strada 38. Purtroppo, questa routine è stata interrotta da un incidente che ha coinvolto un'auto e una coppia di amici a quattro zampe. Un evento che ha portato alla perdita di due vite e ha suscitato grande dolore tra la comunità. Un ricordo di una semplice uscita diventato tragicamente diverso.

Una passeggiata di buon mattino, la prima, come tutti i giorni, insieme alla sua cagnolina bianca e nera. Erano insieme e sono purtroppo morti insieme ieri intorno alle 7 a Bianzone Angelo Albino Cominetti, classe 1949, e la sua fida amica a quattro zampe. Li ha investiti lungo la statale 38, all’altezza dell’Alex Bar, l’auto guidata da un 39enne che, non avendoli visti – a quell’ora la luce non è ancora quella del pieno giorno – non ha neppure potuto frenare. Troppo violento l’impatto con la carrozzeria: sia l’anziano che la cagnolina hanno riportato ferite fatali. Per Cominetti nulla hanno potuto neppure i soccorritori intervenuti nel giro di una manciata di minuti sul luogo dell’investimento, costretti a constatarne il decesso sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

