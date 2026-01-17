Tragedia nella notte incidente in autostrada | muore un camionista ferrarese

Nella notte di venerdì 16, lungo l’autostrada A1 nel Bolognese, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un camionista ferrarese. L’incidente ha causato la morte del conducente e ha determinato disagi alla viabilità. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto, mentre si attendono aggiornamenti sulle eventuali vittime e sulle conseguenze dell’incidente.

Tragico incidente stradale nella tarda serata di venerdì 16 lungo l’autostrada A1, nel territorio del Bolognese. Intorno alle 22.45 un camionista di 59 anni ha perso la vita all’altezza del raccordo di Casalecchio, dopo aver perso il controllo del mezzo pesante che stava conducendo. La vittima è Santo Cocomero, originario della Sicilia, ma residente a Portomaggiore. L’uomo era alla guida di un autoarticolato proveniente da Firenze e, immettendosi sul raccordo in direzione Ancona, avrebbe improvvisamente perso il controllo del camion, che ha urtato il new jersey sul lato sinistro per poi ribaltarsi su un fianco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Tragedia nella notte, muore motociclista di 21 anni. Due feriti in un altro incidente

Leggi anche: Tragedia sulle strade del Cosentino: muore a 22 anni Giuseppe Crispo, fatale incidente nella notte

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Muore sulla A21 in corsia di emergenza: tragedia nella notte. E' di Borgofranco d'Ivrea; Un morto e tre feriti per un incidente nel tratto abruzzese della A25: autostrada chiusa e traffico bloccato; Incidente oggi in A14 a Bologna, auto finisce sotto un camion: morto il conducente. Code in autostrada; Per cause ancora in fase di accertamento, due autoarticolati che viaggiavano sull’autostrada #a26 in direzione sud verso Genova Voltri si sono scontrati sul fianco all’altezza del km 1+200. I conducenti sono rimasti illesi, ma l’impatto ha provocato gravi ripercu.

Incidente in autostrada A4, auto si ribalta: grave 29enne e traffico - È successo nella serata di sabato 10 gennaio, lungo le corsie in direzione di Bergamo, nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e ... milanotoday.it