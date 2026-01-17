A Ottana, un bambino di due anni è deceduto durante il sonno. I genitori, notando che il bambino non rispondeva e non respirava, hanno immediatamente chiamato i soccorsi senza poter fare nulla. La vicenda è sotto indagine per chiarire le cause di questa tragica perdita.

di Federico Garau – Un’immane tragedia quella avvenuta a Ottana, in provincia di Nuoro, dove un bambino di soli due anni è morto nel sonno, lasciando un indicibile vuoto nella sua famiglia. Un dramma che ha sconvolto l’intera comunità. A perdere la vita è stato il piccolo Francesco Pio Fenudi. Stando a quanto riferito, la tragedia è avvenuta nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio. Il bambino stava riposando al sicuro nella sua casa, e non si è più svegliato. Quando i genitori lo hanno raggiunto per chiamarlo, si sono infatti accorti che il piccolo non respirava. Ci sono stati momenti di pura angoscia, poi sono stati chiamati i soccorsi, ma era troppo tardi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Tragedia a Ottana, bimbo di due anni muore nel sonno

