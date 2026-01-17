Il traffico a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità, tra cui lavori sulla via Salaria e deviazioni sulla provinciale 259 in provincia di Frosinone. La chiusura della galleria Capodichina sulla superstrada Sora-Cassino causa rallentamenti, mentre le linee extraurbane Montebello Viterbo adottano orari modificati fino a metà maggio. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione, considerando le eventuali variazioni e i servizi sostitutivi disponibili.

Luceverde Lazio me trovati proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione della carreggiata nella fascia oraria 7:18 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti e Santa Rufina In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di traffico maggiore prorogati al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla provinciale 259 raccomandiamo tutte le attenzioni del caso la linea extraurbana Montebello Viterbo fino al 14 maggio per lavori dal lunedì al venerdì chiusura anticipata sulla linea extraurbana nel tratto Catalano Viterbo le ultime partenze dei treni ci sono da Viterbo alle 17:15 e da Catalano le ore 17:25 il resto prosegue con il bus sostitutivi un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-01-2026 ore 18:30

