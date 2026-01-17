Traffico Roma del 17-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 17 gennaio 2026 presenta alcune modifiche, tra cui l’applicazione della zona 30 nel centro storico, che limita la velocità a 30 kmh all’interno della ZTL. Dal 15 gennaio, questa misura interessa circa il 49% delle strade centrali, coinvolgendo arterie come via Arenula, Bissolati e via XX Settembre. Inoltre, domani si svolge la terza domenica ecologica, con limitazioni al traffico privato in fasce orarie specifiche. Maggiori

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità attiva dal 15 gennaio la cosiddetta zona 30 che stabilisce che all'interno del perimetro della ZTL centro storico si dovrà viaggiare sempre Comunque al massimo a 30 km orari ricordiamo che il provvedimento già da diversi anni interessa il 49% di queste strade si è allargata lo ricordiamo l'area della ZTL del centro coinvolte diverse arterie tra cui via Arenula Bissolati e via XX Settembre domani 18 gennaio terza domenica ecologica della stagione stop al traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde Dalle 7:03 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 previste deroghe dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito it https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

