Traffico Roma del 17-01-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 17 gennaio 2026 registra variazioni a causa di un corteo che si svolge tra Piazzale Ugo La Malfa e Piazzale Ostiense, con chiusure e deviazioni su via del Circo Massimo, viale Aventino e altre vie interessate. Inoltre, è attiva la zona a 30 kmh nel centro storico e si svolge la terza domenica ecologica, con limitazioni al traffico privato in determinate fasce orarie. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito Roma.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in pieno svolgimento alla manifestazione con corteo partita alle 10 di questa mattina da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere Piazzale Ostiense Tra le strade interessate dal passaggio del corteo via del Circo Massimo viale Aventino piazza Albania viale della Piramide Cestia Piazza di Porta San Paolo chiusure deviazioni al passaggio del corteo termine previsto per le 13 attiva dal 15 gennaio la corsa in zona 30 che stabilisce che all'interno del perimetro della ZTL centro storico si dovrà viaggiare sempre Comunque al massimo a 30 km orari ricordiamo che il provvedimento già da diversi anni interessa il 49% di queste strade si è allargata lo ricordiamo l'area della ZTL del centro coinvolte diverse arterie tra cui via Arenula via Bissolati e via 20 Settembre domani 18 gennaio terza domenica ecologica della stagione stop al traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 previste deroghe dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

