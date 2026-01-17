Traffico Roma del 17-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma il 17 gennaio 2026 presenta diverse variazioni, tra cui la prima domenica ecologica dell'anno e eventi come la corsa di Miguel. Sono previste restrizioni alla circolazione, deviazioni e limitazioni di velocità nel centro storico e nelle zone interessate. Inoltre, alcune linee ferroviarie subiranno cancellazioni per lavori programmati. È consigliabile consultare le indicazioni ufficiali per pianificare gli spostamenti e evitare disagi.

Luceverde Roma trovati Giornata difficile quella del 18 gennaio in occasione della prima domenica ecologica del 2026 sarà vietato il transito dei veicoli privati all'interno della fascia verde al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 sempre domenica Si corre la gara podistica la corsa di Miguel dalle 6:30 è prevista la chiusura totale di Lungotevere Maresciallo Diaz per il raduno il riscaldamento dei partecipanti alle 9:30 la partenza scaglionata delle gare interessate le strade del quartiere Olimpico del della Vittoria chiusure deviazioni anche per i bus i limiti di velocità lungo le strade del centro dello specifico quelle che rientrano all'interno del perimetro della ZTL centro storico con la Nuova disciplina Attiva 15 gennaio in fase sperimentale per un mese si dovrà viaggiare sempre Comunque al massimo di 30 km orari interessate dall'obbligo le strade più ampie trafficate come Corso Vittorio Emanuele Evi Teatro Marcello Oltre alle vie e piazze secondarie si estendono in Oltre i confini della ZTL diverse le strade incluse tra cui via Arenula via Bissolati e via XX Settembre Nella linea 16 Roma Fiumicino aeroporto i giorni del 17-18 24-25 gennaio cancellati alcuni treni per lavori programmati a Roma Ostiense bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

