Traffico Lazio del 17-01-2026 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio il 17 gennaio 2026 registra alcune variazioni a Roma. Tra le 10 e le 13 si svolgerà una manifestazione con corteo, interessando diverse vie del centro storico e prevedendo chiusure e deviazioni. Inoltre, il 18 gennaio si terrà la terza domenica ecologica, con limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nella Fascia Verde. Per aggiornamenti e dettagli, consultare il sito ufficiale di Roma Mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in programma tra le 10 e le 13 una manifestazione con corteo i partecipanti partiranno da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere Piazzale Ostiense Tra le strade interessate dal passaggio del corteo via del Circo Massimo viale Aventino piazza Albania viale della Piramide Cestia Piazza di Porta San Paolo chiusure deviazione al passaggio del corteo attiva del 15 gennaio la cosiddetta zona 3 che stabilisce che all'interno del perimetro della ZTL centro storico si dovrà viaggiare sempre Comunque al massimo a 30 km orari ricordiamo che il provvedimento già da diversi anni in messo il 49% di queste strade si è allargata lo ricordiamo l'area della ZTL del centro coinvolte diverse arterie tra cui via Arenula via Bissolati e via XX Settembre domani 18 gennaio terza domenica ecologica della stagione stop al traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 previste deroghe dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 07:25 - Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità può servizio della regione Lazio sulla Casilina chiuso per incidente ... romadailynews.it

ALTIPIANI DI ARCINAZZO - Traffico bloccato da mezzi pesanti sulla Sublacense a causa della neve - Lunedì 12 gennaio 2026, nella tarda mattinata, la viabilità lungo la zona montana del Lazio ha registrato rallentamenti significativi a causa della neve. Quest - facebook.com facebook

