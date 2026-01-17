Tradimento Zirkzee ha tramortito Gasperini | ma quale Roma!

Nell’ultimo incontro, Joshua Zirkzee ha segnato un gol decisivo, sorprendendo Gian Piero Gasperini e la sua squadra. La partita si è conclusa con una vittoria inattesa, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori a riflettere sulle dinamiche di una sfida ricca di colpi di scena. Questo risultato sottolinea come, nel calcio, ogni dettaglio possa cambiare l’esito di una partita e influenzare le sorti di una stagione.

Con l'esonero di Ruben Amorim e l'arrivo del nuovo tecnico Michael Carrick il futuro di Joshua Zirkzee è diventato ancora di più un rebus. Il feeling tra l'attaccante olandese e il tecnico portoghese non era mai decollato e per questo la decisione dei Red Devils di separarsi da Amorim lasciava presupporre la possibilità per Zirzkee di proseguire il suo percorso all'Old Trafford. Invece pare che l'ex Bologna sia destinato comunque a lasciare Manchester: nella sua bio di Instagram è già sparito ogni riferimento allo United, segno evidente che la cessione dovrebbe avvenire già in questo mercato di gennaio.

