Torna la Festa del Pane a Cascina Caremma e mette al centro il miglio

Torna a Cascina Caremma la Festa del Pane, un evento dedicato alla tradizione del pane e al suo processo di produzione. Durante i giovedì di gennaio e febbraio, a partire dal 21, si riscopriranno le fasi della coltivazione del miglio, della macinazione, dell’impasto e della cottura, attraverso un approccio autentico e rispettoso delle pratiche antiche. Un’occasione per conoscere e valorizzare un gesto semplice ma fondamentale nella cultura alimentare.

Cascina Caremma rimette le mani in pasta e lo fa senza nostalgie da cartolina. Torna la Festa del Pane, appuntamento che nei giovedì di gennaio e febbraio – dal 21 in avanti – riporta al centro un gesto antico e molto concreto: coltivare, macinare, impastare, cuocere. Nel cuore del Parco del Ticino, a una trentina di chilometri dal centro di Milano, la cascina apre le porte a un'esperienza che tiene insieme agricoltura, cultura materiale e convivialità, senza grandi proclami ma con una pratica chiara: partire dai cereali coltivati nei propri campi biologici e portarli, senza scorciatoie, fino alla tavola.

