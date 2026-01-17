Torna il premio letterario ’Centurione’

Torna il Premio letterario Centurione, promosso dalla Pro Loco Città di Aulla in collaborazione con Culturalmente Toscana e dintorni, il Cenacolo intercontinentale le Nove Muse e Ciesart. Con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Aulla, questa iniziativa si rivolge a scrittori e poeti, offrendo un’opportunità per valorizzare nuove voci nel panorama letterario italiano. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di poesia e narrativa.

Poesia e narrativa: è in arrivo il Premio letterario Centurione, promosso dalla Pro Loco Città di Aulla, in collaborazione con l’associazione Culturalmente Toscana e dintorni, il Cenacolo intercontinentale le Nove Muse, Ciesart e con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Aulla. Il Premio si articola in sezioni a tema libero: poesia inedita, narrativa inedita, poesia edita, narrativa edita e saggistica, drabble, letteratura per infanzia e adolescenza. Per ciascun sezione è possibile inviare liriche, copie di un racconto o di un saggio, di cui una firmata e completa dei dati personali dell’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

