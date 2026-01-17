Torino-Roma probabili formazioni | torna Ndicka dal 1? Gasperini lancia Malen?

Torino e Roma si preparano alla sfida di campionato, dopo aver interrotto la serie di vittorie consecutive. La Roma tenta di recuperare in casa, mentre il Torino punta a confermarsi in trasferta. Si attendono aggiornamenti sulle probabili formazioni, con possibili ritorni e inserimenti strategici, come Ndicka dal primo minuto e Malen in campo. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano continuità dopo recenti risultati.

I due successi consecutivi in campionato sono stati interrotti dall’eliminazione in Coppa Italia, con la Roma che si è arresa al Torino, che per la seconda volta in stagione ha espugnato lo Stadio Olimpico. I giallorosso avranno subito l’occasione di vendicare questo ko, affrontando nuovamente i granata nella ventunesima giornata di Serie A. Domani, alle ore 18, la formazione di Gasperini scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino con l’obiettivo di portare a casa i tre punti per restare incollati alla terza posizione. Torino-Roma, le probabili formazioni. Roma che, nel suo classico 3-4-2-1, si affiderà come sempre a Svilar tra i pali, mentre nel terzetto difensivo dovrebbe esserci il ritorno dal 1? di Ndicka, con Mancini eh Hermoso ai suoi lati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torino-Roma, probabili formazioni: torna Ndicka dal 1?. Gasperini lancia Malen? Leggi anche: Juve-Roma, le probabili formazioni: Bremer torna dal 1’, Gasperini senza Dovbyk Leggi anche: Roma-Torino, le probabili formazioni: Gasperini cambia, Baroni conferma Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Torino-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Torino-Roma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Roma-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Probabili formazioni Torino-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Adams, Zapata, Pellegrini, Ferguson e Dybala. Probabili formazioni Torino-Roma: dubbio Simeone, novità Ndicka e Malen - Le possibili scelte di Baroni e Gasperini per il match della 21^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

