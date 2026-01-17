Torino-Roma il pronostico marcatori | occhio a Zapata

Torino-Roma rappresenta un match importante per entrambe le squadre, in particolare per i giallorossi che cercano di risollevarsi dopo la sconfitta in Coppa Italia. Nel pronostico marcatori, attenzione a Zapata, che potrebbe essere una minaccia in attacco. La partita sarà un'occasione per dimostrare il reale valore delle due formazioni in una fase cruciale del campionato.

Dopo la batosta subita in Coppa Italia, la Roma deve assolutamente rialzare la testa. Archiviata tale competizione, che possiamo definire maledetta per i giallorossi, è tempo di pensare al campionato. Gli uomini di Gasperini, infatti, dovranno vedersela nuovamente contro il Torino. Una gara alla portata della compagine capitolina sulla carta, ma la verità è che quest’anno il Toro è diventato la bestia nera del Gasp. In campionato, infatti, Baroni è riuscito a strappare uno 0-1 all’Olimpico e in Coppa Italia, nella gara disputata qualche giorno fa, a cambiare è stato solo il risultato, ma non la zuppa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

