Torino-Roma | dopo due ko in due sfide Gasperini cerca la rivincita formazioni e orari tv

Dopo due sconfitte consecutive nelle ultime sfide, Torino e Roma si preparano a sfidarsi nuovamente allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita, in programma il 17 gennaio 2026, rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di riscattarsi e migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, le formazioni ufficiali e gli orari della trasmissione televisiva.

Torino 17 gennaio 2026 - Sono passati appena cinque giorni dalla sfida di Coppa Italia, ma allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata e i giallorossi tornano gli uni di fronte agli altri. Da una parte la squadra torinese cerca un successo per allontanare la zona rossa e consolidarsi nella fascia centrale della classifica. Dall'altra invece la Roma ha bisogno dei tre punti per lanciarli nuovamente in zona Champions League, tenendo alta la pressione sulla vetta per coltivare sempre più il sogno scudetto. La sfida, dopo i due precedenti stagionale all'Olimpico di Roma, si disputerà all'ombra della Mole, con calcio d'inizio previsto alle ore 18 di domenica 18 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

