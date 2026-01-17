Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:00 si disputa Torino-Roma, incontro valido per il campionato. Le due squadre si affrontano a breve distanza dalla sfida degli ottavi di Coppa Italia, vinta dai granata. In questa occasione, verranno fornite le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati, offrendo un’analisi chiara e obiettiva della partita.

Torino e Roma tornano ad affrontarsi a pochi giorni di distanza dalla sfida degli ottavi di Coppa Italia, che ha visto i granata imporsi e passare il turno. In questo match del 21esimo turno di Serie A si gioca in casa del Toro, che spera di fermare per la terza volta in stagione i giallorossi.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Roma (domenica 18 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Torino-Roma (domenica 18 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:00, Torino e Roma si sfidano nuovamente, questa volta in campionato. Dopo l’incontro degli ottavi di Coppa Italia, vinto dai granata, le due squadre si preparano a confrontarsi ancora. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici, per offrire un quadro chiaro e preciso di un match che si preannuncia interessante per gli appassionati di calcio.

Verona-Torino (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fragilità difensive e tanti possibili gol

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:00 si affrontano Verona e Torino al Bentegodi, in una sfida di Serie A caratterizzata da equilibrio e possibili emozioni. Analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alle fragilità difensive e alle opportunità di gol. Un incontro che promette di offrire spunti interessanti per appassionati e scommettitori, senza sottovalutare gli aspetti tattici e le dinamiche di gioco.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Torino-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #TorinoRoma x.com

21 Serie A Stadio Olimpico Grande Torino Ore 18 Il racconto su Radio Romanista DAJE - facebook.com facebook