Torino-Roma Baroni | Cerchiamo continuità Fiducioso su Ismajli

In vista della sfida tra Torino e Roma, allenatore Marco Baroni ha sottolineato l’obiettivo di mantenere la continuità di rendimento. Durante la conferenza stampa, ha espresso fiducia nelle potenzialità del gruppo, in particolare su Ismajli, e ha ricordato Rocco Commisso con un pensiero di cordoglio. La partita, in programma domenica alle 18:00 all’Olimpico Grande Torino, si presenta come un importante banco di prova per i granata.

Vigilia intensa in casa Torino. In conferenza stampa, Marco Baroni ha presentato la sfida di Serie A contro la Roma, in programma domenica alle 18:00 all'Olimpico Grande Torino, aprendo con un pensiero di cordoglio per Rocco Commisso. Sul campo, il tecnico granata confida nei recuperi di Ismajli e Simeone, con il difensore leggermente più avanti nei tempi. «Le sensazioni sono buone, oggi faremo un test», ha spiegato. Baroni ha poi richiamato il tema della continuità: niente alibi, ma un percorso di ricostruzione profondo, con l'obiettivo di dare identità e solidità contro una Roma «forte, fisica e strutturata».

