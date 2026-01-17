Tony Dallara, celebre cantante italiano, è ricordato soprattutto per il suo successo

Tony Dallara si è spento oggi a 89 anni. Il cantante, simbolo della musica italiana degli anni '50, nel corso della sua lunga carriera ha regalato al pubblico moltissime canzoni di successo e collaborazioni che hanno fatto innamorare della sua musica il pubblico. La sua hit più famosa però rimane 'Come prima', canzone pubblicata nel 1957 e diventata in poco tempo un enorme successo, vendendo oltre 300mila copie, arrivando al primo posto delle classifiche musicali e rimanendoci per diverse settimane, e scavalcando i confini nazionali venendo trasmessa anche nel resto d'Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tony Dallara, il VIDEO di "Come prima", la sua canzone più famosa pubblicata nel 1957 e che vendette più di 300mila copie

Leggi anche: E’ morto Tony Dallara, da ‘Come prima’ a ‘Romantica’ cambiò la canzone italiana

Leggi anche: Tony Dallara, addio a uno dei primi “urlatori” della canzone italiana. La rivoluzione “Romantica” (video)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il medley con tutti i successi di Tony Dallara; È morto il cantante Tony Dallara, noto soprattutto per le canzoni “Come prima” e “Romantica”; Tony Dallara, il primo degli 'urlatori', a Domenica In; E’ morto Tony Dallara, il cantante di “Romantica” e “Come prima”.

E' morto Tony Dallara, il mitico cantate di "come prima" e "Romantica" - Si è spento a 89 anni Tony Dallara, voce storica che innovò la musica italiana tra anni '50 e '60 con successi indimenticabili. serial.everyeye.it