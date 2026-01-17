Tony Dallara addio al re degli urlatori
Tony Dallara, figura storica della musica italiana, ci lascia. Con brani come
Se n’è andato il primo degli “urlatori“, la voce che con Come prima e Romantica ha contribuito a portare la canzone italiana verso la modernità. Tony Dallara si è arreso a una lunga malattia e dopo una carriera che sostanzialmente ha brillato tra gli anni ‘50 e ‘60, ma gli ha permesso di guadagnarsi un posto di spicco nella storia della musica popolare. Era nato a Campobasso nel 1936 dove all’anagrafe era registrato come Antonio Lardera, ma in realtà ha trascorso la sua vita a Milano che negli anni ‘50 era uno straordinario laboratorio di idee. Dallara aveva un talento naturale di cantante, una voce potente e il physique du role, amava Frankie Lane e soprattutto Tony Williams, la leggendaria voce solista dei Platters di Only You. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Addio a Tony Dallara, il primo degli urlatori: tra “Come prima” e il trionfo a Sanremo, l’ultima performance
Leggi anche: Tony Dallara, addio a uno dei primi “urlatori” della canzone italiana. La rivoluzione “Romantica” (video)
Addio a Tony Dallara: scompare il Re degli Urlatori che rivoluzionò la canzone italiana; Addio a Tony Dallara, il re degli urlatori; Tony Dallara, addio al re degli “urlatori“; Addio a Tony Dallara, re degli “urlatori”: aveva 89 anni.
Tony Dallara, addio al re degli “urlatori“ - Se n’è andato il primo degli “urlatori“, la voce che con Come prima e Romantica ha contribuito a portare la canzone italiana verso la modernità. quotidiano.net
Addio a Tony Dallara, re degli 'urlatori' - Tra i suoi maggiori successi si possono citare "Come prima", "Romantica", "Ti dirò" e "Bambina, bambina", brani che alla fine d ... rockol.it
Addio a Tony Dallara, aveva 89 anni: le cause della morte dell'ultimo degli 'urlatori' - E' morto il cantante Tony Dallara: si spegne a 89 anni uno dei protagonisti della stagione degli “urlatori". libero.it
Addio Tony Dallara, E? morto oggi il Re che sveglio? l'Italia (1936 - 2026)
Morto Tony Dallara, primo degli “urlatori” della musica italiana - facebook.com facebook
L'artista aveva 89 anni. Nel 1960 vinse Sanremo con il brano 'Romantica'. #dallara #tonydallara x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.