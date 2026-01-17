tony dallara addio al re degli urlatori

Tony Dallara, figura storica della musica italiana, ci lascia. Con brani come

Se n’è andato il primo degli “urlatori“, la voce che con Come prima e Romantica ha contribuito a portare la canzone italiana verso la modernità. Tony Dallara si è arreso a una lunga malattia e dopo una carriera che sostanzialmente ha brillato tra gli anni ‘50 e ‘60, ma gli ha permesso di guadagnarsi un posto di spicco nella storia della musica popolare. Era nato a Campobasso nel 1936 dove all’anagrafe era registrato come Antonio Lardera, ma in realtà ha trascorso la sua vita a Milano che negli anni ‘50 era uno straordinario laboratorio di idee. Dallara aveva un talento naturale di cantante, una voce potente e il physique du role, amava Frankie Lane e soprattutto Tony Williams, la leggendaria voce solista dei Platters di Only You. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

