Tomasi auto chiude il 2025 con 19.071 vetture vendute +9%

Tomasi Auto conclude il 2025 con 19.071 vetture vendute, segnando un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. La crescita conferma la posizione di leadership nel settore dell’usato e del km 0 multimarca in Italia. Questi risultati testimoniano l’efficacia delle strategie adottate e l’affidabilità dei servizi offerti, rafforzando la presenza dell’azienda nel mercato nazionale.

(Adnkronos) –Tomasi Auto archivia il 2025 con risultati in forte crescita, consolidando la propria leadership nel mercato italiano dell'usato e del km 0 multimarca. L'azienda ha venduto 19.071 veicoli, in aumento del 9% rispetto al 2024, superando i 300 milioni di euro di fatturato. Tomasi Auto dispone oggi di cinque showroom come Milano, Roma, Verona, Guidizzolo-Mantova e, da gennaio 2026 anche Parma, con ulteriori aperture previste nei prossimi mesi. Elemento distintivo del modello Tomasi Auto è il Centro di Ripristino (CDR) di Guidizzolo (MN), attraverso il quale transitano tutti i veicoli in stock prima della messa in vendita.

