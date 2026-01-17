Tolosa-Nizza sabato 17 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

La sfida tra Tolosa e Nizza, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 19:00, si inserisce nel diciottesimo turno di Ligue 1. Entrambe le squadre, promosse agli ottavi di coppa di Francia dopo i calci di rigore, affrontano questa partita con obiettivi ben definiti. In questa occasione, analizzeremo formazioni ufficiali, quote, pronostici e convocati per offrire un quadro completo della gara.

Entrambe promosse agli ottavi di coppa di Francia dopo i calci di rigore, Tolosa e Nizza sono gli avversari di questa gara del diciottesimo turno di Ligue1. I Violets hanno avuto ragione dell’Angers, evitando pure la beffa all’ultimo secondo con gli Scoitses capaci di mandare la gara ai calci di rigore. Protagonista il portiere Haug che neutralizza 2 tiri dal discetto facendo esultare i suoi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

