Tolosa-Nizza sabato 17 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

La sfida tra Tolosa e Nizza, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 19:00, apre il diciottesimo turno di Ligue1. Entrambe le squadre, promosse agli ottavi di coppa di Francia dopo i rigori, si affrontano in un confronto che mette in gioco punti importanti in campionato. Di seguito, analisi delle formazioni, quote, pronostici e i convocati per questa partita.

Entrambe promosse agli ottavi di coppa di Francia dopo i calci di rigore, Tolosa e Nizza sono gli avversari di questa gara del diciottesimo turno di Ligue1.  I Violets hanno avuto ragione dell’Angers, evitando pure la beffa all’ultimo secondo con gli Scoitses capaci di mandare la gara ai calci di rigore. Protagonista il portiere Haug che neutralizza 2 tiri dal discetto facendo esultare i suoi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

