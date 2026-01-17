Tizi-Oualou Sì abbiamo cambiato passo

Tizi-Oualou, con il suo recente cambiamento di passo, si distingue per una crescita tecnica e morale equilibrata. Alessandro Trebbi descrive un giovane di vent’anni che, con impegno e determinazione, si sta affermando come un leader emergente. Questa evoluzione testimonia un percorso di sviluppo sostenibile e progressivo, segnato da risultati concreti e da un approccio responsabile, elementi fondamentali per il futuro del club.

di Alessandro Trebbi Due set da applausi a scena aperta, una crescita tecnica che sta andando di pari passo con quella morale, un ragazzo di vent'anni che studia già da leader. Il match contro Trento ha consacrato definitivamente Amir Tizi-Oualou, regista francese che Modena ha opzionato per i prossimi anni e sul quale sta facendo un investimento concreto in termini di fiducia: c'è da lavorare da un punto di vista tecnico e nel migliorare nei fondamentali di break point, muro e battuta soprattutto, ma questo ragazzone di oltre due metri garantisce altezze che nessun altro palleggiatore in SuperLega può garantire, e anche tanti punti in cambiopalla.

