Tirrenica va completata senza altri indugi

La realizzazione completa della Tirrenica, in particolare dei lotti 5A e 5B tra Fonteblanda e il confine laziale, è essenziale per migliorare la viabilità e favorire lo sviluppo della zona. È necessario avviare senza ritardi i lavori già pianificati, evitando ulteriori attese e discussioni inconcludenti, per garantire un collegamento efficiente e duraturo lungo la costa toscana.

MONTE ARGENTARIO "La Tirrenica va completata, non servono nuove attese o tavoli inconcludenti. Occorre finanziare e avviare immediatamente i lavori dei lotti finali 5A e 5B, da Fonteblanda al confine con il Lazio". Il capogruppo di Svolta per l’Argentario Marco Nieto (foto) interviene sul tema Tirrenica. "Le parole del presidente della Regione Eugenio Giani rompono finalmente quella ’commedia degli equivoci’ che da troppo tempo accompagna una delle infrastrutture più strategiche e, allo stesso tempo, più incompiute del nostro Paese. Siamo intervenuti per primi su questa problematica non per calcolo politico, ma per una semplice e concreta ragione: vivo quotidianamente sulla mia pelle le criticità della strada statale Aurelia, in particolare nel tratto La Torba – Il Chiarone, che percorro ogni mattina e ogni sera per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Tirrenica, va completata senza altri indugi" Leggi anche: Luci d'artista: completata l'installazione "Mare d'Inverno", spuntano altri fiori e dinosauri Leggi anche: Lavori in piazza Trento e Trieste, il sindaco si scusa: "Inviato formali diffide, ma l'opera va completata" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tirrenica, va completata senza altri indugi. "Tirrenica, va completata senza altri indugi" - Occorre finanziare e avviare immediatamente i lavori dei lotti finali 5A e 5B, da Fonteblanda al confine ... lanazione.it

Corpo senza vita sul lungomare di Gliaca di Piraino Tragedia sulla costa tirrenica: il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita sul lungomare di Gliaca di Piraino. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire le c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.