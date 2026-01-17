Tirli, premiata ai 'Georgofili', evidenzia il valore delle piante selvatiche nel contesto della tradizione locale. A Castiglione della Pescaia, questa esperienza contribuisce a portare in evidenza l’importanza della biodiversità e delle pratiche sostenibili nel dibattito scientifico nazionale, sottolineando il ruolo delle conoscenze tradizionali nel rispetto dell’ambiente.

CASTIGLIONE Castiglione della Pescaia porta la propria esperienza di valorizzazione delle tradizioni locali nel cuore del dibattito scientifico nazionale. A Firenze, nella sede dell’Accademia dei Georgofili, si è svolto l’incontro "Piante alimurgiche: una risorsa per il territorio, un valore per la persona", dedicato al rapporto tra conoscenze tradizionali, sostenibilità ambientale e sviluppo delle comunità locali. All’appuntamento ha preso parte anche la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, chiamata a presentare i risultati del Progetto Beta – Laboratorio ecosostenibile di Tirli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tirli premiato ai ’Georgofili’. Le piante selvatiche sono salite in cattedra

