TikTok oscura 150 video con bestemmie e odio antisemita | segnalazione della deputata Cavandoli

TikTok ha rimosso circa 150 video contenenti bestemmie, blasfemie e messaggi di odio antisemita, a seguito di una segnalazione dell’AGCOM presentata dalla deputata della Lega Laura Cavandoli. Questa azione mira a contrastare la diffusione di contenuti offensivi e dannosi sulla piattaforma, rafforzando l’impegno verso un ambiente online più sicuro e rispettoso.

Lo rende noto la stessa parlamentare in un comunicato ufficiale, spiegando che l’intervento è nato dalla denuncia di una traccia audio offensiva, utilizzata in oltre 140 video, alla quale si è aggiunta l’individuazione di altri filmati con espressioni di odio e violenza contro gli ebrei. “Si tratta di un risultato importante – dichiara Cavandoli – che si inserisce nel dibattito parlamentare sulle proposte di legge riguardanti la trasparenza e la libertà di espressione sulle piattaforme digitali. L’offesa verso persone, beni o simboli di una confessione religiosa è punita dal codice penale e la sua diffusione virale sui social rappresenta un’aggravante inaccettabile”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

