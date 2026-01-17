Ti manca Alcaraz? | la risposta di Sinner è una bordata

Dopo la vittoria contro Felix Auger-Aliassame, Jannik Sinner ha risposto con un sorriso a chi gli chiedeva se gli mancasse Alcaraz. La sua risposta, semplice e diretta, ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul proprio percorso senza eccessive dipendenze dai confronti con gli avversari. Un messaggio di maturità e determinazione in vista degli Australian Open, in un contesto di preparazione e confronto tra i due campioni.

"Dov'è Carlos? Ti manca?", "No, a dire il vero a volte va bene anche senza Carlos": Jannik Sinner lo ha detto sorridendo, rispondendo a una domanda su Alcaraz al termine del match vinto contro il canadese Felix Auger-Aliassime nell'ultimo test prima degli Australian Open a Melbourne. Grande ironia nelle parole del numero 2 del tennis mondiale. In ogni caso, la rivalità tra i due campioni è ormai consolidata: nel 2025, Alcaraz e Sinner si sono incrociati più volte nelle fasi decisive dei tornei, spesso regalando finali spettacolari fino all'ultimo punto. A Sinner, poi, è stato chiesto anche se il kit indossato contro Auger-Aliassime sarà lo stesso che utilizzerà per il torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

