The White Lotus S4 | Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards entrano nel cast

HBO annuncia l’ingresso nel cast della quarta stagione di The White Lotus di Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards. Entrambi portano con sé esperienze diversificate nel panorama televisivo e cinematografico, contribuendo a rafforzare il team di questa serie apprezzata dal pubblico. La presenza di questi attori promette di arricchire ulteriormente la narrazione, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi sviluppi della saga.

HBO continua a costruire il cast della quarta stagione di The White Lotus con due nuovi ingressi di peso: Steve Coogan (The Trip, Philomena) e Caleb Jonte Edwards (The Bear, Euphoria). L’annuncio arriva da Deadline. Steve Coogan interpreterà un personaggio ancora top secret, così come per Caleb Jonte Edwards. I due si aggiungono ad un cast in costruzione che vede al momento presenti Alexander Ludwig e AJ Michalka, con Chris Messina e Helena Bonham Carter pronti ad unirsi dopo la chiusura delle rispettive trattative ( qui il nostro aggiornamento ). La serie The White Lotus: il nuovo capitolo La quarta stagione, scritta e diretta da Mike White, sarà ambientata in una nuova location esotica (ancora non rivelata ufficialmente, ma voci parlano di Saint-Tropez). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

