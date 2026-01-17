The Voice Kids stasera 17 gennaio | gli ospiti e le anticipazioni

Stasera, 17 gennaio, torna su Rai 1 la versione junior di The Voice, dedicata ai giovani talenti tra i sette e i quattordici anni. La trasmissione propone nuove esibizioni e ospiti speciali, offrendo uno sguardo sulle future voci della musica italiana. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di talento e musica, in un contesto di intrattenimento sobrio e di qualità.

(Adnkronos) –Torna stasera, sabato 17 gennaio, The Voice Kids, la versione junior del celebre talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, in onda in prima serata su Rai 1. Alla conduzione Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti di The Voice Kids. Al suo fianco, nel ruolo di coach, Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Una nuova stagione che si apre all'insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per gli ormai irrinunciabili duetti con i concorrenti e con i coach.

The Voice Kids, anticipazioni del 10 gennaio: la sfida (quasi) impossibile di Antonella Clerici - The Voice Kids debutta stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e i coach amatissimi: voci, emozioni e storie per contrastare la corazzata C'è posta per te su Canale 5. libero.it

Stasera secondo appuntamento con le Blind Auditions di The Voice Kids: nuove voci, nuove emozioni e coach pronti a tutto per accaparrarsi i talenti più sorprendenti! Non perdere la puntata di stasera alle 21.30 su #Rai1 e in streaming su RaiPlay #T x.com

Per noi "La prima cosa bella" sei proprio tu, con questa dolce vocina Emma canta "La prima cosa bella" e Malika Ayane | The Voice Kids Italy Blind Auditions - facebook.com facebook

