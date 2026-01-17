The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Da tpi.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri come seguire la seconda puntata di The Voice Kids 2026, trasmessa il 17 gennaio. Qui troverai le informazioni su streaming e diretta TV per seguire il talent show condotto da Antonella Clerici, con dettagli pratici e affidabili per non perdere l’appuntamento.

The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici, 17 gennaio. Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, va in onda su Rai 1 dalle 21.30 la prima puntata di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici e giunto alla quarta edizione. Dopo il successo dello scorso anno, torna il talent show dedicato ai bambini. Si tratta di uno spin-off del format di The Voice, che vede sfidarsi dei giovani cantanti, pronti a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Protagonisti sono alcune delle più belle voci italiane di bambini dai 7 ai 14 anni. 🔗 Leggi su Tpi.it

the voice kids 2026 streaming e diretta tv dove vedere la seconda puntata

© Tpi.it - The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Leggi anche: The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Leggi anche: The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

The Voice Kids, al via le 'Blind Auditions'. Il duetto da brividi di Bertè-Arisa; The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità; The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte); The Voice Kids 2026, le squadre dopo la prima puntata delle Blind e il gesto di Antonella Clerici.

the voice kids 2026The Voice Kids 2026 con Antonella Clerici su Rai1: giudici, coach e anticipazioni - Al via la nuova edizione di The Voice Kids 2026, il talent show musicale con Antonella Clerici. superguidatv.it

the voice kids 2026The Voice Kids 2026, le squadre dopo la prima puntata delle Blind e il gesto di Antonella Clerici - Super ospite della serata di sabato 10 gennaio del talent show condotto da Antonella Clerici è stata la cantautrice Malika Ayane ... quotidiano.net

the voice kids 2026The Voice Kids 2026, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: Nek blocca Clementino e prende Alessia - La prima puntata di The Voice Kids 2026 va in onda stasera 10 gennaio su Rai 1 con le Blind Auditions: concorrenti e diretta ... ilsussidiario.net

Liu Yuning teaches stage presence LIVE — his bro vibes are insane! | Hit Song S2 EP01 ENG SUB

Video Liu Yuning teaches stage presence LIVE — his bro vibes are insane! | Hit Song S2 EP01 ENG SUB

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.