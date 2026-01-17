The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Scopri come seguire la seconda puntata di The Voice Kids 2026, trasmessa il 17 gennaio. Qui troverai le informazioni su streaming e diretta TV per seguire il talent show condotto da Antonella Clerici, con dettagli pratici e affidabili per non perdere l’appuntamento.

The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici, 17 gennaio. Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, va in onda su Rai 1 dalle 21.30 la prima puntata di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici e giunto alla quarta edizione. Dopo il successo dello scorso anno, torna il talent show dedicato ai bambini. Si tratta di uno spin-off del format di The Voice, che vede sfidarsi dei giovani cantanti, pronti a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Protagonisti sono alcune delle più belle voci italiane di bambini dai 7 ai 14 anni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata Leggi anche: The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata Leggi anche: The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. The Voice Kids, al via le 'Blind Auditions'. Il duetto da brividi di Bertè-Arisa; The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità; The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte); The Voice Kids 2026, le squadre dopo la prima puntata delle Blind e il gesto di Antonella Clerici. The Voice Kids 2026 con Antonella Clerici su Rai1: giudici, coach e anticipazioni - Al via la nuova edizione di The Voice Kids 2026, il talent show musicale con Antonella Clerici. superguidatv.it

The Voice Kids 2026, le squadre dopo la prima puntata delle Blind e il gesto di Antonella Clerici - Super ospite della serata di sabato 10 gennaio del talent show condotto da Antonella Clerici è stata la cantautrice Malika Ayane ... quotidiano.net

The Voice Kids 2026, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: Nek blocca Clementino e prende Alessia - La prima puntata di The Voice Kids 2026 va in onda stasera 10 gennaio su Rai 1 con le Blind Auditions: concorrenti e diretta ... ilsussidiario.net

Liu Yuning teaches stage presence LIVE — his bro vibes are insane! | Hit Song S2 EP01 ENG SUB

Questa sera alle 21:30 su #Rai1 nuovo appuntamento con “The Voice Kids”. I coach Arisa, Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt ascoltano i piccoli talenti di spalle, senza poterli vedere: sarà solo la voce a conquistarli. Se un coach si gira, prova - facebook.com facebook

Stasera secondo appuntamento con le Blind Auditions di The Voice Kids: nuove voci, nuove emozioni e coach pronti a tutto per accaparrarsi i talenti più sorprendenti! Non perdere la puntata di stasera alle 21.30 su #Rai1 e in streaming su RaiPlay #T x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.