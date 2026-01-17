The Seven Deadly Sins Origin rinviato | Netmarble prende tempo per migliorarlo

Netmarble e Netmarble F&C hanno comunicato il rinvio di The Seven Deadly Sins: Origin, l’action RPG open world free-to-play previsto originariamente per il 28 gennaio. La decisione mira a garantire un miglioramento dell’esperienza di gioco prima del lancio. Restano in programma aggiornamenti e dettagli sul nuovo data di uscita, mentre gli utenti sono invitati a seguire gli sviluppi ufficiali.

Netmarble e Netmarble F&C hanno annunciato il rinvio di The Seven Deadly Sins: Origin, action RPG open world free-to-play che non uscirà più il 28 gennaio come previsto inizialmente. Il lancio è stato infatti spostato a marzo, una decisione legata alla grande quantità di back emersi durante la Closed Beta Test, giudicati dal team molto più numerosi e approfonditi rispetto alle aspettative. Il gioco è in arrivo su PlayStation 5, PC tramite Steam, iOS e Android, e l’obiettivo dello slittamento è arrivare al debutto con un’esperienza più rifinita e solida. Il motivo del rinvio: la beta ha generato troppi miglioramenti da gestire subito. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

