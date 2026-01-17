Glen Powell, attore di successo noto per ruoli intensi e versatili, si prepara a interpretare una figura chiave nel nuovo film di sci-fi diretto dal creatore di Mr. Robot. La sua presenza promette di arricchire un progetto atteso con interesse dagli appassionati del genere. Con una carriera in continua ascesa, Powell si conferma come uno dei volti emergenti di Hollywood, pronto a portare sul grande schermo una narrazione innovativa e coinvolgente.

Glen Powell è ormai una stella in carriera e uno dei suoi prossimi film sembra promettere fuoco e fiamme in quel di Hollywood. nonostante abbia The Great Beyond in uscita questo autunno (diretto da J.J. Abrams), l’attore americana è da poco stato scelto per essere il volto del nuovo film di Sam Esmail (Mr. Robot). Al momento non abbiamo informazioni riguardo la trama, ma sappiamo che Glen Powell, oltre a recitare, sarà anche il produttore della pellicola. Alcune ipotesi sulla trama di tesseract. Nella narrativa, un Tesseract può servire a vari scopi. Potrebbe essere un contenitore di un’enorme quantità di energia come un mezzo per viaggiare nel tempo o attraverso le dimensioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tesseract: il creatore di Mr. Robot trova la star del suo prossimo film sci-fi

Leggi anche: Tesseract | Glen Powell nel thriller sci-fi di Sam Esmail

Leggi anche: Mr freeze il probabile prossimo cattivo di batman nei film

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Glen Powell protagonista di un nuovo sci-fi dalla trama segretissima scritto da un autore di culto; Glen Powell protagonista di un nuovo sci-fi dalla trama segretissima scritto da un autore di culto; Glen Powell protagonista di un nuovo sci-fi con trama segreta scritto da un autore di culto.

Glen Powell protagonista di Tesseract, thriller sci-fi di Amazon MGM Studios e con Sam Esmail alla regia - Glen Powell ha siglato l'accordo per recitare in un nuovo thriller sci- msn.com