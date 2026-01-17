Tessera sanitaria in scadenza la truffa che ruba i tuoi dati | come riconoscerla subito e proteggersi

Una crescente minaccia di phishing colpisce i cittadini italiani attraverso messaggi che simulano la scadenza della tessera sanitaria. Queste comunicazioni false mirano a sottrarre dati personali e bancari. È importante saper riconoscere i segnali di truffa per proteggere le proprie informazioni. In questa guida, spieghiamo come individuare una comunicazione fraudolenta e quali misure adottare per difendersi efficacemente.

Una nuova campagna di phishing sta mettendo nel mirino i cittadini italiani con un inganno tanto semplice quanto efficace: una finta comunicazione di scadenza della tessera sanitaria. L'allarme arriva dal CERT-AGID, il Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che monitora costantemente le minacce informatiche rivolte sia alla Pubblica Amministrazione che ai privati cittadini. La truffa è attualmente attiva e sfrutta un meccanismo classico ma sempre pericoloso. Le vittime ricevono un'email che appare ufficiale, con loghi del Ministero della Salute, riferimenti al Sistema Tessera Sanitaria o al Servizio Sanitario Nazionale.

