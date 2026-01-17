Terremoto | lieve scossa fra Gargano e Tremiti In tarda mattinata

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita alle 11:56 tra il Gargano e le Isole Tremiti. L’epicentro si trovato in mare Adriatico, a circa sedici chilometri da Lesina e diciassette dalle Tremiti. Per il momento, non sono segnalati danni o situazioni di emergenza. La zona rimane sotto monitoraggio per eventuali sviluppi o repliche.

Il lieve sisma è stato registrato alle 11,56. Epicentro in mare Adriaticalo, costa garganica, a sedici chilometri da Lesina e diciassette dalle Isole Tremiti. Magnitudo 2,4. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Terremoto: lieve scossa fra Gargano e Tremiti In tarda mattinata Leggi anche: Gargano: lieve scossa di terremoto Magnitudo 2,5 registrata stamattina Leggi anche: Scossa di terremoto sul Gargano con epicentro a Mattinata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Italia terremoto | registrata una scossa di magnitudo 4.3. Terremoto: lieve scossa fra Gargano e Tremiti In tarda mattinata - Epicentro in mare Adriaticalo, costa garganica, a sedici chilometri da Lesina e diciassette dalle Isole Tremiti. noinotizie.it

GARGANO TERREMOTO Gargano, scossa di terremoto a 14 km da Lesina e San Nicandro - 1 è stato registrato ieri, mercoledì 14 gennaio, alle 21. statoquotidiano.it

Un anno di terremoti nelle Marche: più di tremila scosse, la più forte in Adriatico - Nel 2025 sono stati localizzati in Italia e nelle zone limitrofe 15. msn.com

#14gennaio2026 Alle 08:16 lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a 7 km a est di Faenza (RA). Ipocentro a 10 km di profondità. Dati INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia #scossaditerremoto - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.